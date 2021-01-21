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Названы четыре правила питания для продления жизни

Новости. Общество
21:30, 21 Января 2021
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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Эксперт рассказал о способах питания для тех, кто хочет продлить свою жизнь.

Нутрициолог Марк Гилберт рассказал о правилах питания, способных улучшить здоровье и продлить жизнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Express.

В первую очередь необходимо сократить общее потребление калорий. По словам специалиста, низкокалорийный рацион может замедлить старение и защитить от развития рака, диабета и болезни Альцгеймера.

Не менее важен баланс витамина D в организме. Как объяснил собеседник издания, уровень этого витамина в организме обратно пропорционален риску смерти.

"Витамин D тесно связан с иммунитетом и помогает нашему Т-клеточному иммунному ответу", — объяснил он.

Гилберт также рекомендовал добавить в рацион ягоды, поскольку они улучшают здоровье сердца, укрепляют иммунитет и снижают кровяное давление. Кроме того, ягоды способствуют нормальному кровотоку и предотвращают накопление холестерина.

Для снижения риска диабета второго типа нутрициолог посоветовал регулярно пить зеленый чай.

Соблюдение всех четырех правил даже за короткий промежуток времени значительно улучшает общее состояние человека, а в долгосрочной перспективе значительно увеличивает шансы на долгую жизнь, заключил эксперт.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-01-21 21:57:48
я бы занозе каждый день как минимум по ложке пальмового масла скармливал. Ей это полезно.
кир
2021-01-21 21:40:21
Неа. Продление жизни мы компенсируем алкоголем и куревом. Зачем нам продление? Чтобы старик писал сюда ядовитые послания?
Гость
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