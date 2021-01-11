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Названы два симптома COVID-19, на которые обычно не обращают внимания

Новости. Общество
23:30, 11 Января 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Врач больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг обратила внимание на симптомы COVID-19, выходящие за рамки официальных критериев, принятых британским правительством.

По ее словам, во время второй волны коронавируса люди стали испытывать более легкие симптомы, на которые не обращают внимания. Среди них — головные боли и боли в горле. Об этом сообщает РИА Новости.

"К тому времени, когда они поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми", — цитирует специалиста Express.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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