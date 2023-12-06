Названы два варианта развития ситуации 14 декабря на границе с Финляндией

Финские власти рассматривают два варианта, как действовать с 14 декабря на пунктах пропуска на российско-финляндской границе.

Правительство Финляндии рассматривает два варианта развития ситуации с пропускными пунктами на границе с Россией. В одном варианте один или несколько пропускных пунктов открывают, в другом — всё остается без изменений. Об этом 8 декабря сообщила «Фонтанка» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Решение будет принято 12 декабря, говорят собеседники издания. Источники газеты утверждают, что на сегодняшний день нет никаких оправданий держать границу полностью закрытой с точки зрения нацбезопасности.

Финляндия в полночь 30 ноября объявила закрытыми на две недели все автотранспортные КПП на границе с Россией, объяснив это наплывом мигрантов.

Премьер-министр Суоми Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии внимательно следит за ситуацией на границе с Россией и примет решение об открытии пунктов пропуска не позднее следующей среды, 13 декабря.