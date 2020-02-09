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Названы дворы, которые благоустроят в Петрозаводске в 2020 году

Новости. Общество
12:28, 10 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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В перечень попала 71 придомовая территория, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Всего в этом году поступило 263 заявки, 244 из которых были допущены к участию в конкурсе. Комиссия утвердила список из 60 проектов, который включает в себя 71 дворовую территорию. Полный перечень опубликован здесь.

На благоустройство будут направлены 130 млн рублей из средств проекта "Формирование комфортной городской среды", а также субсидии в рамках подготовки к 100-летию Карелии.

Строительно-монтажные работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.

Напомним, стало известно, сколько средств районы Карелии получат на благоустройство дворов и парков.

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Комментарии

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новый
2020-02-10 14:51:52
Заноза, а чем лучше других людишки из ветхого жилья ? Только не надо говорить, что они всю жизнь горбатились на государство. Эти либерастные песенки уже приелись. Конкретно - чем лучше других ?
zanoza
2020-02-10 14:32:15
Вот же повезло, так повезло, дворы благоустроят на целых 130 млн. рублей . А расселение из ветхих и аварийных домов не так важно, подождут людишки, больше ждали, пусть молятся, может домишки и не упадут на их бедные головы.
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