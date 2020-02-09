Названы дворы, которые благоустроят в Петрозаводске в 2020 году

В перечень попала 71 придомовая территория, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Всего в этом году поступило 263 заявки, 244 из которых были допущены к участию в конкурсе. Комиссия утвердила список из 60 проектов, который включает в себя 71 дворовую территорию. Полный перечень опубликован здесь.

На благоустройство будут направлены 130 млн рублей из средств проекта "Формирование комфортной городской среды", а также субсидии в рамках подготовки к 100-летию Карелии.



Строительно-монтажные работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.

Напомним, стало известно, сколько средств районы Карелии получат на благоустройство дворов и парков.