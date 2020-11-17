Названы еще 4 компании, которые получат льготы как резиденты Арктической зоны в Карелии

Еще четыре компании в Карелии готовятся получить статус резидентов Арктической зоны в Карелии и положенные по закону льготы.

Об этом сообщил министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев на первом заседании Совета по вопросам развития территорий республики, входящих в Арктическую зону.

"Еще четыре организации прошли отборочные комиссии, им осталось подписать соответствующие соглашения. Они будут включены в реестр резидентов не позднее, чем на следующей неделе. Это ООО "Элит Профи", ООО "Сегежа Норд", ООО "Дата центр Арктика – 2" и ООО "Смарт". Данные инвестпроекты уже одобрены комиссией", - сказал министр. Чем они будут заниматься и сколько денег инвестируют, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".