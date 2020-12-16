890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
За две недели в Карелии утонули 8 рыбаков 5
Сегодня 13:34
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу 14
Сегодня 10:25
В Карелии пьяный водитель вылетел с трассы и врезался в столб 1
Сегодня 11:55
Членам семьи заболевшего коронавирусом будут оформлять больничные 3
Сегодня 16:07
Жители Карелии сотнями попадают в больницы с коронавирусом 7
Сегодня 09:21
Любителям спортивного отдыха перекрыли дополнительные входы на "Курган" в Петрозаводске 16
Сегодня 10:11
Неизвестные ночью сожгли иномарку в Петрозаводске 3
Сегодня 11:35

Названы имена кандидатов для моделирования полета на Луну

Новости. Общество
21:30, 16 Декабря 2020
фото: © AP Photo/Paul Sancya
Загрузка...

Определены первые четыре кандидата из России на участие в восьмимесячном эксперименте SIRIUS по изоляции группы людей в рамках имитации полета на Луну.

Об этом рассказал журналистам главный менеджер проекта, руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский.

Эксперимент должен был начаться в Москве в конце 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 3 июня 2021-го. В нем примут участие шесть человек из России, США и еще нескольких стран, пишет РИА Новости.

По словам Белаковского, кандидатами от российской стороны стали сотрудник Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, которого рассматривают на должность командира группы исследователей, и врач Инна Шайхутдинова, а также работающий в Нидерландах ученый индийского происхождения Сатиш Кумар Сараванан и студент Московского авиационного института Карлос Альберто Аревало – кандидат от Мексиканского космического агентства.

Кандидатуры пока не утверждены, подчеркнул он. Возможные участники от США будут представлены в январе, ожидается также претендент от ОАЭ. Окончательно экипаж определят в феврале. За две недели до начала эксперимента кандидатов и дублеров посадят на карантин.

После проведения восьмимесячного исследования начнется годовой эксперимент. "Мы рассчитываем, что будет короткий промежуток между экспериментами", - добавил Белаковский.

Всего предусматривается проведение трёх годовых изоляций.

Проект SIRIUS проводится совместно ИМБП и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, Германии и Канады, предприятиями космической отрасли при участии специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран. Он включает серию изоляционных экспериментов продолжительностью 17 суток, четырех, восьми и 12 месяцев в течение пяти лет. Уже проведено несколько экспериментов разной длительности. В рамках исследований участники моделируют работу космического экипажа при полете на Луну, высадку и деятельность на ее поверхности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Аналитика

Сегодня 12:05
Капитал
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 5
Сразу две жалобы на нарушения в муниципальном специализированном предприятии получили карельские "антимонопольщики" и прокуратура.
Вместо локдауна 2
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Детям войны хотят присвоить особый статус
10.12.2020 09:55
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
10.12.2020 09:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 17:05
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
10.12.2020 16:45
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»