Названы инвестпроекты, которые могут получить господдержку в Карелии

В министерстве экономического развития и промышленности Карелии прошла встреча с инвесторами, которые планируют на территории региона реализацию ряда проектов.

Как сообщили в пресс-службе министерства, речь шла о модернизации и увеличении мощности предприятия по утилизации и переработки б/у шин для производства резиновой крошки, расширении производства по сборке и модернизации большегрузной техники для нужд горнопромышленного комплекса, насосного и дробильно-размольного оборудования.

Кроме того, обсуждались проекты создании комплексного регионального центра развития аквакультуры и развития офтальмологического центра, сообщают "Вести Карелии".

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