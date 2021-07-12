Названы кандидаты от партии «Новые люди», которые пойдут на выборы депутатов в Карелии

Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов для участия в выборах всех уровней, которые пройдут в Карелии 19 сентября.

Кандидатами в депутаты по одномандатным округам Петрозаводска стали детский тренер и президент Федерации Американского футбола в Карелии Юрий Кушнир, спортсмен и организатор марафонов по бегу Никита Жиглов и профессиональный столяр, индивидуальный предприниматель Михаил Фёдоров.

Кроме того, сформирован городской партийный список по Петрозаводску во главе с Юрием Кушниром и определены одномандатники, которые будут баллотироваться в Костомукшский городской совет.



Напомним, что ранее был объявлен состав партийного списка «Новых людей» для выборов в парламент Карелии. Первое место в списке занимает предприниматель Владимир Кванин. По одномандатным округам на выборы в Законодательное собрание Карелии пойдут Валерий Мамонтов и Михаил Фёдоров.



Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отметил, что партия переходит на новый уровень политической борьбы.







Алексей Нечаев

«Мы переходим в новый этап, в котором мы еще не участвовали. „Новые люди“ ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в Заксобрания», — сказал Нечаев.

В прошлом году партия открыла отделения более чем в 75 регионах России. В разных городах страны работает более 600 избирательных штабов. По словам Нечаева, партию поддерживают десятки тысяч активистов, которые готовы вести избирательную кампанию на высоком уровне.

Самая интересная борьба развернется за мандат депутата Госдумы. От «Новых людей» баллотируется Владимир Кванин. Кроме того, своих кандидатов по Карельскому одномандатному округу выдвинули партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Партия пенсионеров за справедливость», РПСС, «Яблоко», «Партия Роста».