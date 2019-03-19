Названы категории бюджетников, которым повысят зарплату с 1 октября

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением поручил проиндексировать зарплаты федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3% с 1 октября 2019 года.
"Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению
С 1 октября 2019 года на 4,3 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов", — говорится в тексте распоряжения.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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