Названы крупнейшие должники по аренде земли в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска опубликовала список организаций, которые задолжали наибольшие денежные суммы за аренду земли.

По информации мэрии, многие организации задолжали по договорам аренды за земельные участки более 500 тысяч рублей. В списке неплательщиков находятся, в частности, ОАО "Карелгаз", ООО "Торговый Дом Карелия-Маркет", ОАО "Карельский мясокомбинат", ООО "Росгаз", ОАО "Станкозавод"…

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