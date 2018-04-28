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Новости. Экономика
09:40, 28 Апреля 2018

Названы крупнейшие должники по аренде земли в Петрозаводске

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Администрация Петрозаводска опубликовала список организаций, которые задолжали наибольшие денежные суммы за аренду земли.

По информации мэрии, многие организации задолжали по договорам аренды за земельные участки более 500 тысяч рублей. В списке неплательщиков находятся, в частности, ОАО "Карелгаз", ООО "Торговый Дом Карелия-Маркет", ОАО "Карельский мясокомбинат", ООО "Росгаз", ОАО "Станкозавод"…

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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