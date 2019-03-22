Названы лидеры по росту инвестиций в Карелии

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Карелиястат составил перечень видов экономической деятельности и муниципальных образований Карелии, ставших лидерами по росту инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года.
По сравнению с 2017 годом увеличились объемы инвестиций в деятельность административную и сопутствующие дополнительные услуги (в 3,3 раза), профессиональную, научную и техническую деятельность (в 2,3 раза), транспортировку и хранение (в 1,7 раза), сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство (в 1,7 раза).
Инвестиции в области здравоохранения и социальных услуг выросли в 1,6 раза, финансовой и страховой деятельности в 1,6 раза, предоставлении прочих видов услуг в 1,5 раза.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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