890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии нанес ночной визит в стоматологию (ФОТО) 4
Сегодня 10:16
Школьники и студенты в Карелии массово переводятся на "дистант" из-за коронавируса 2
Сегодня 09:12
За мошенничество с пенсиями суд в Карелии оштрафовал трех полковников в отставке 1
Сегодня 07:15
Спрятавшийся в унитазе питон укусил женщину 1
27.10.2020 21:30
Сегодня в Петрозаводске скоропостижно скончался талантливый музыкант Дмитрий Демин
Сегодня 13:18

Названы любимые мультфильмы россиян за последние 20 лет

Новости. Общество
19:40, 28 Октября 2020
фото: © kinopoisk.ru
Загрузка...

Составлен рейтинг любимых анимационных фильмов у россиян, выпущенных за последние 20 лет.

Рейтинг был составлен Кино Mail.ru к международному дню анимации.  В редакции проанализировали, какие работы зрители оценивали чаще и выше остальных, пишет РИА Новости.

В итоге первое место занял мультфильм студии Pixar "ВАЛЛ-И" (2008) о неуклюжем роботе, который трудится на пустующей Земле, которую покинули люди. В 2009 году эта лента получила премии "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".

Второе место у "Ледникового периода" (2002), созданного студией Blue sky, а третье у "Как приручить дракона" (2010) производства DreamWorks animation.

Всего в список попало десять мультфильмов. Среди них: "Унесенные призраками" (2001), "Шрэк" (2001), "Ходячий замок" (2004), "Холодное сердце" (2013), "Зверополис" (2016), "Корпорация монстров" (2001) и "Головоломка" (2015).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-10-28 19:59:04
Старые советские мультики и то лучше. Раболепствуют перед западным образом жизни уже с самого детства, как будто тут не суверенное государство, а ещё одна колония США и Европы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Аналитика

27.10.2020 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 8
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 5
27.10.2020 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
27.10.2020 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

27.10.2020 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»