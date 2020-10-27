Названы любимые мультфильмы россиян за последние 20 лет

Составлен рейтинг любимых анимационных фильмов у россиян, выпущенных за последние 20 лет.

Рейтинг был составлен Кино Mail.ru к международному дню анимации. В редакции проанализировали, какие работы зрители оценивали чаще и выше остальных, пишет РИА Новости.

В итоге первое место занял мультфильм студии Pixar "ВАЛЛ-И" (2008) о неуклюжем роботе, который трудится на пустующей Земле, которую покинули люди. В 2009 году эта лента получила премии "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".

Второе место у "Ледникового периода" (2002), созданного студией Blue sky, а третье у "Как приручить дракона" (2010) производства DreamWorks animation.

Всего в список попало десять мультфильмов. Среди них: "Унесенные призраками" (2001), "Шрэк" (2001), "Ходячий замок" (2004), "Холодное сердце" (2013), "Зверополис" (2016), "Корпорация монстров" (2001) и "Головоломка" (2015).