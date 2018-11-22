Эксперты составили рейтинг лучших диснеевских мультфильмов

Портал Collider составил список лучших и худших мультфильмов студии Walt Disney.

Лидером рейтинга признали "Пиноккио" 1940 года. Как отмечает портал, этот не самый коммерчески успешный продукт тепло приняли критики. "Пиноккио" получил два "Оскара" — за лучшую песню и лучший оригинальный саундтрек.

Второе место присудили "Спящей красавице" 1959 года.

"Это анимация от студии Walt Disney в ее самом прекрасном и размашистом проявлении", — говорится в статье.

Портал обращает особое внимание на работу иллюстратора Эйвинда Эрла, благодаря которому картина стала одним из самых амбициозных проектов студии.

На третьей строчке — анимационная лента "Фантазия" 1940 года. Уолт Дисней создал ее в сотрудничестве с дирижером Филадельфийского оркестра Леопольдом Стоковским. Как пишет Collider, этот мультфильм-фантазия из девяти музыкальных номеров стал настоящим шедевром.

В топ-10 также попали "Бэмби", "Красавица и Чудовище", "Дамбо", "Король Лев", "Питер Пэн", "Моана" и "Белоснежка и семь гномов".

Худшим мультфильмом по версии Collider стал "Цыпленок Цыпа" 2005 года, пишет РИА Новости.