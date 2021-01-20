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Названы лучшие китайские смартфоны 2020 года

Новости. Общество
22:00, 20 Января 2021
фото: pixabay.com / Pexels
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Популярный бенчмарк Master Lu назвал самые производительные смартфоны 2020 года.

Главным критерием попадания в топ являлась "плавность работы" (smoothest performance). Исходя из того, что в топ-10 нет ни одного смартфона иностранного производства, тестирование проводилось среди флагманов, выпущенных в Китае. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на китайское издание MyDrivers.

По версии бенчмарка, главным аппаратом среди китайских устройств стал флагман Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, который был выпущен за пределами Китая под названием Xiaomi Mi 10 Ultra. Телефон получил 202,72 баллов. На второй и третьей позициях расположились Redmi K30 Ultra и Oppo Find X2 Pro, которые набрали 201,69 и 198,88 баллов соответственно. В первую десятку также вошли Nubia Red Magic 5S, Oppo Ace2, Huawei Mate 40 Pro, Nubia Red Magic 5G, Honor 30 Pro+, Huawei P40 Pro+ и iQOO Neo3.

В пояснительной записке отчета Master Lu говорится, что по плавности работы лидер топа сравним с топовыми iPhone. Флагман Xiaomi получил 6,67-дюймовый OLED-экран, чип Snapdragon 865, от восьми гигабайт оперативной памяти, основную камеру разрешением 48, 48, 12 и 20 мегапикселей.

Ранее итоги года подвела популярная лаборатория DxOMark. Аппаратом с лучшей камерой по итогам тестирования оказался Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition был признан смартфоном с лучшим зумом. В категории "смартфон с лучшим экраном" одержал победу Samsung Galaxy Note20 Ultra.

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