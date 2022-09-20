Названы напитки, снижающие тревогу и беспокойство

Врач Мирошник назвала напитки, которые помогут снять стресс.

Травяные чаи и отвары обладают успокаивающим эффектом. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-невролог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Елена Мирошник.

По словам врача, для чая или отвара, которые снимут тревожность и стресс, понадобится один или несколько видов трав. Например, мята, мелисса, чабрец, ромашка, пустырник и липа.

«В первую очередь, если мы говорим о натуральных препаратах, то это различные травяные чаи и сборы, которые вы можете собрать сами или приобрести, заварить их и принимать», — отметила невролог.

Как добавила Мирошник, в аптеке можно приобрести все вышеперечисленные травы. Также в качестве ингредиента для отвара подойдет пион, однако такое растение не всегда легко найти.

На упаковках трав всегда есть инструкция, как правильно их заваривать. Кроме того, в аптеках есть уже готовые сборы, которые помогут снизить тревогу.

По словам невролога, детям можно пить травяные составы в виде чаев уже с двух лет, однако родителям следует внимательно рассчитывать дозировку и помнить, что она должна быть вдвое меньше, чем у взрослых.