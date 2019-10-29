Названы небезопасные "голландские" сыры

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" обнаружил опасные бактерии в сыре "Голландский" популярных российских брендов.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "Росконтроля".

Специалисты проверили продукцию шести брендов: "Красная цена", "ВкусВилл/ Избенка", "Первым делом", "Сыробогатов", "Каждый день" и Valio.

Сыры "ВкусВилл/ Избенка" и "Первым делом" попали в черный список организации из-за того, что в них найдены бактерии группы кишечной палочки.

Эксперты не нашли вкусных продуктов среди исследованных образцов. Голландский сыр должен иметь выраженный сырный вкус и запах с наличием остроты и легкой кисловатости. Но ни один из проверенных образцов не обладает идеальными вкусовыми качествами.

У сыра "Красная цена" и "Каждый день" вкус слабовыраженный и солоноватый. Сырная продукция "ВкусВилла/ Избенки", "Первым делом", "Сыробогатова" и Valio имеет слабовыраженный вкус и легкую горечь в послевкусии.

"Росконтроль" — это частная организация, которая не имеет отношения к государственной системе контроля качества. У предпринимателей периодически возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.