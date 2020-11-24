Названы основные факторы резкого роста промышленности в Карелии

Рост промышленности в Карелии за 10 месяцев 2020 года обеспечили добыча полезных ископаемых, производство изделий для строительства, лесоматериалов и ряда других видов продукции.

Это следует из отчета Карелиястата "Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия за январь-октябрь 2020 года".

Как сообщалось ранее, рост промышленности республики составил 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отчете Карелиястата перечислены основные виды производств, благодаря которым произошел такой подъем промышленности. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".