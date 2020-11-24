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Названы основные факторы резкого роста промышленности в Карелии

Новости. Экономика
09:41, 25 Ноября 2020
фото: АО "Русский лесной альянс"
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Рост промышленности в Карелии за 10 месяцев 2020 года обеспечили добыча полезных ископаемых, производство изделий для строительства, лесоматериалов и ряда других видов продукции.

Это следует из отчета Карелиястата "Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия за январь-октябрь 2020 года".

Как сообщалось ранее, рост промышленности республики составил 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчете Карелиястата перечислены основные виды производств, благодаря которым произошел такой подъем промышленности.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1677
2020-11-25 10:22:06
качественный скачок, рывок и прыжок
Копатыч
2020-11-25 10:08:12
Как этот рост прочувствовать и увидеть населению , вопрос .
Бритва
2020-11-25 09:53:51
а Олонии нету...
Гость
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