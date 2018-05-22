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Новости. Общество
20:40, 22 Мая 2018

Названы основные ожидания россиян от нового срока Путина

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Более 40% россиян ждут обеспечения справедливой оплаты труда в стране в ходе нового президентского срока Владимира Путина.

Об этом сообщается в докладе Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) "Российское общество после президентских выборов-2018: запрос на перемены", передает РИА Новости.

Согласно докладу, наибольшей государственной поддержки и содействия россияне ждут в решении проблемы со справедливостью оплаты труда, этот ответ выбрал 41% респондентов. При этом 36% опрошенных заявили о необходимости государственной поддержи в области необходимой медицинской помощи, 31% заявил, что нуждается в материальной поддержке со стороны государства.

При этом 98% респондентов считают, что государство должно всегда "обеспечивать нормальный уровень жизни честно отработавшим свое людям в старости", говорится в докладе.

Восьмая волна мониторинга ФСЦИН проводилась в апреле 2018 года. В ней приняли участие 4 тысячи респондентов от 18 лет и старше. Репрезентативная выборка включала респондентов из всех территориально-экономических районов РФ, различных типов поселений и представляющих все социально-профессиональные группы населения в строгом соответствии с реальными пропорциями генеральной совокупности.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-05-22 20:49:38
Неужели за 17 лет не дошло до россиян, что идём вниз?
Мизантроп
2018-05-22 21:21:00
deep, За 30 лет, мой юный друг, за 30.
Гость
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