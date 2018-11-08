Названы представители профессий, которые чаще всех берут кредиты

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подготовило "Анализ долговой нагрузки жителей России по результатам 9 месяцев 2018 года", в котором названы представители профессий, которые больше всех тратят на погашение кредитов.

"Самые закредитованные - сотрудники служб охраны. Они отдают на обслуживание кредитов 33% своих доходов", — говорится в анализе НБКИ.

Кто идет после сотрудников служб охраны, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".