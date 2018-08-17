Названы продукты, способные предотвратить рак

Ученые из британского института Френсиса Крика выяснили, что содержащиеся в капусте и брокколи химические вещества могут помочь сохранить здоровое состояние желудочно-кишечного тракта и предотвратить рак толстой кишки.

Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе журнала MedicalXpress, пишут "Известия".

Эксперименты проводили на организме мышей. Грызуны, чья диета была обогащена индол-3-карбинолом (вырабатывается при употреблении в пищу растений рода Brassica), были защищены от воспаления кишечника и рака толстой кишки. Оказалось, что это соединение активизирует белок, называемый арильным углеводородным рецептором.

Как отмечают ученые, дефицит вышеуказанного белка приводит к раку, поскольку без него не формируются клетки, ответственные за усваивание питательных веществ и выработку защитного секрета.

При переходе на диету, обогащенную капустой, работа приходит в норму и риск возникновения онкологии существенно снижается.

Специалисты также обращают внимание, что их открытие говорит о пользе диеты, богатой клетчаткой, и подтверждают связь между раком толстой кишки и неправильным питанием.