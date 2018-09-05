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Новости. Общество
15:32, 05 Сентября 2018

Шесть компаний получили право маркировать продукцию знаком "Made in Karelia"

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Систему добровольной сертификации продукции, дающей право на использование маркировки "Сделано в Карелии" ("Made in Karelia"), прошли первые 6 компаний республики.

Их список опубликован на сайте АО "Корпорации развития Республики Карелия", которая организует процедуру сертификации.

В числе таких компаний производитель сладостей, варенья и иван-чая ООО "Мама Карелия", ООО "Питкярантский хлеб", учредитель ликеро-водочного завода "Петровский" ООО "Алковорлд".

Также право на использование знака получили производитель колбасных изделий и мясных деликатесов ООО "Мясной дом Карелия", завод по переработке ягод ООО "Карельский продукт" и пивоварня ООО "Северная".

Как получить право на маркировку продукции логотипом Made in Karelia, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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