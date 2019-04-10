Названы районы Карелии, где начнется программа расселения аварийного жилья

Программа расселения аварийного жилья на 2019-2025 годы в Карелии начнется с тех муниципалитетов, которые первыми подготовили всю необходимую документацию.

Об этом сообщил сегодня на парламентском комитете по госустройству и местному самоуправлению глава Минстроя Александр Ломако.

Он ответил на вопрос депутатов, по каким критериям проводился отбор населенных пунктов – участников первого этапа программы.

"Мы исходили из максимальной проработанности по тем земельным участкам, которые на местах фактически подготовлены. Есть у нас на сегодняшний день районы, где пока еще до сих пор даже понимания нет, где муниципалитет планирует определять место потенциальной застройки. Те районы-передовики, которые к этой задаче максимально ответственно подошли, и мы понимаем, что старт этой программы надо начинать уже в этом году", - пояснил министр.

Какие районы оказались в числе передовиков, читайте в материале едловой интернет-газеты "Вести Карелии".