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Новости. Общество
12:22, 10 Апреля 2019
фото: ФАН

Названы районы Карелии, где начнется программа расселения аварийного жилья

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Программа расселения аварийного жилья на 2019-2025 годы в Карелии начнется с тех муниципалитетов, которые первыми подготовили всю необходимую документацию.

Об этом сообщил сегодня на парламентском комитете по госустройству и местному самоуправлению глава Минстроя Александр Ломако.

Он ответил на вопрос депутатов, по каким критериям проводился отбор населенных пунктов – участников первого этапа программы.

"Мы исходили из максимальной проработанности по тем земельным участкам, которые на местах фактически подготовлены. Есть у нас на сегодняшний день районы, где пока еще до сих пор даже понимания нет, где муниципалитет планирует определять место потенциальной застройки. Те районы-передовики, которые к этой задаче максимально ответственно подошли, и мы понимаем, что старт этой программы надо начинать уже в этом году", - пояснил министр.

Какие районы оказались в числе передовиков, читайте в материале едловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-04-10 14:25:21
Что значит " Есть у нас на сегодняшний день районы, где пока еще до сих пор даже понимания нет, где муниципалитет планирует определять место потенциальной застройки". А вы Министерство строительства или где? Почему не предприняли мер к таким нерадивым администрациям районов? С таким подходом и эта программа по расселению из аварийного жилья будет успешно сорвана!
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