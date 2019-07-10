Названы районы Карелии, где в ДТП пострадало много детей

Чаще всего дети были участниками дорожных аварий, сидя на пассажирском кресле, сообщили в ГИБДД Карелии.

Наибольшее число дорожных происшествий с участием детей произошло в Прионежском районе, где пострадали 7 детей. В Олонецком районе травмы получили 5 детей, в Костомукше – 4.

Чаще всего дети были участниками дорожных аварий, являясь пассажирами, при таких обстоятельствах пострадали 23 ребенка. 19 детей получили травмы, являясь пешеходами, в том числе с использованием таких средств передвижения, как самокат, скейт. Так же в ДТП травмированы 6 детей-велосипедистов и 1 несовершеннолетний, управлявший мопедом.

Напомним, в этом году погиб 1 ребенок: авария произошла в феврале на федеральной автодороге "Сортавала", где при встречном столкновении двух автомобилей от смертельных ранений скончалась 9-летняя девочка.