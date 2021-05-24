Названы растения, за которые дачников могут оштрафовать

Россиян могут оштрафовать за заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения.

Об этом заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" юрист Анна Пономарева, пишет РИА Новости.

"Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения", — подчеркнула она.

Пономарева напомнила, что к сорнякам относятся такие растения, как тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, редька дикая, конопля, чертополох, белена черная, амброзия и паслен.

За распространение сорняков на участках сельхозназначения россиянам могут как вынести предупреждение, так и назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Также штраф от трех до четырех тысяч рублей грозит дачникам, которые не уничтожили на участках растения, содержащие наркотические или психотропные вещества.

Ранее глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев напомнил, что меры касаются исключительно тех дачников, чьи участки относятся к сельхозземлям.