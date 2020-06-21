Названы регионы СЗФО, где зарплаты без "северных" выше, чем в Карелии

Карелия заняла 6 место среди 10 регионов Северо-Западного Федерального округа по размеру среднемесячной начисленной заработной платы в 2019 году.
Это следует из рейтинга регионов Северо-Запада, составленного Карелиястатом.
Среднемесячная начисленная заработная плата в Карелии в 2019 году составила, по официальной статистике, 42964 рубля.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где нет "северных" надбавок, заработки выше - 65872 рубля и 46387 рублей.
Сколько получают жители других регионов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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