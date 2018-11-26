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Новости. Общество
22:00, 26 Ноября 2018
фото: Pixabay

Названы российские города с самым высоким качеством жизни

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Тюмень, Грозный и Москва признаны городами с самым высоким качеством жизни населения, показало исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Об этом РГ рассказал проректор университета Алексей Зубец. По его словам, в ходе исследования учитывались такие показатели, как качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства. Кроме того, эксперты принимали во внимание работу городских властей, оценку населением своего уровня дохода и удобства города для жизни, а также миграционные настроения.

Несмотря на то, что Тюмень не стала лидером ни по одному из параметров, во всех рейтингах Финансового университета она попадала в десятку лучших российских городов. Поэтому по итоговому индексу Тюмень получила первое место.

На второй строчке — Грозный. Отмечается, что столица Чечни лидирует по таким показателям, как качество дорог, работа ЖКХ, объем строительства и удобство для горожан.

"Жители Грозного — фанаты своего города и очень высоко его ценят", — пояснил Зубец.

В пятерке рейтинга также оказались Москва, Казань и Сочи.

"Москва входит в число лидеров по таким показателям, как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения", — отметил проректор университета.

Что касается Казани, этот город получил высокую оценку почти по всем позициям. Однако в столице Татарстана есть "некоторые проблемы с доступностью образования и культуры", как и в Сочи.

Также в десятку рейтинга вошли Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут, пишет РИА Новости.

Эксперты использовали результаты социологических исследований, проведенных в 2018 году в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек, а также данные Росстата.

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