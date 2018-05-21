Названы российские города с самыми матерящимися жителями

Среди крупных российских городов, нецензурную брань чаще всего можно услышать в Перми.

На втором и третьем месте — Воронеж и Иваново. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой соцопрос маркетингового агентства ZOOM MARKET. В первую десятку также вошли: Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

Москва в представленном рейтинге заняла только 18 строчку, обогнав на пять строчек Санкт-Петербург (23). Замкнула список из тридцати городов — Казань.

Участие в исследовании приняли три тысячи респондентов в возрасте от 18 до 54 лет. Каждому из них задали три вопроса: "Скажите, Вы ругаетесь матом?", "как часто Вы ругаетесь матом?", "сегодня Вы ругались матом?"

В феврале кубанский судья Алексей Шевченко лишился работы за нецензурную брань в адрес истца на одном из судебных процессов. Решение было принято на следующий день после публикации аудиозаписи заседания в интернете. Шевченко отработал судьей семь лет.