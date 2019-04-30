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Новости. Общество
12:55, 30 Апреля 2019

Названы самые богатые депутаты Карелии

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Депутаты Законодательного собрания Карелии опубликовали сведения о доходах за прошлый год.

Декларации размещены на сайте карельского парламента.

Все три самых богатых депутата - из партии "Единая Россия".

Согласно опубликованным данным, в 2018 году больше всех заработал депутат от Костомукши, директор АО "Карельский окатыш" Максим Воробьев – 37,1 миллиона рублей. Но это с учетом продажи имущества. Также у него в собственности земельный участок 1,5 тысячи кв. метров, жилой дом 140 кв.м., а также автомобиль Volkswagen Tuareg, снегоход и прицеп.

Доход его супруги немного превысил 105 тысяч рублей. При этом у нее в собственности земельный участок площадью 1,3 тысячи кв.м, автомобиль Audi Q3, жилой дом 108 кв.м.,два квартиры по 42 и 51,3 кв.м. и жилой дом в пользовании (140 кв.м.).

На втором месте Олег Доценко. Его доход составил 25,5 миллиона рублей. У него в собственности автомобиль Volkswagen Tuareg, моторная лодка, автоприцеп и снегоход. Доценко также владеет дачным участком (1,5 тыс кв.м.), садовым участком (1,5 тыс кв.м.), участком под ИЖС (1271 кв.м.), дача (88,4 кв.м.), жилой дом (253,5 кв.м.), квартира (156,4 кв.м.), гараж (19,7 кв.м.).

На его несовершеннолетнего ребенка записаны с пометкой "пользование": квартира (156,4 кв.м.), жилой дом (253,5 кв.м.), земельный участок (1271 кв.м.).

Замыкает тройку самых богатых депутатов Виталий Красулин. Он в 2018 году заработал 19,3 миллиона рублей.

У него в собственности: земельный участок 1695 кв.м. для размещения гаражей и автостоянок (общая долевая собственность,2/5); земельный участок для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения (общая долевая собственность, 2/5) площадью 1266 кв.м.; нежилое помещение 168,5 кв.м. (общая долевая собственность,2/5); помещение гостиницы 1499,8 кв.м. (общая долевая собственность, 2/5); нежилое помещение 158,8 кв.м. (общая долевая собственность, 2/5); нежилое помещение 850,9 кв.м. (общая долевая собственность, 336/800); нежилое помещение 300,2 кв.м. (общая долевая собственность, 76/400); два машиноместа по 17,9 кв.м.; квартира в пользовании – 99,6 кв.м.

Кроме того, у Красулина два внедорожника: Land Rover Range Rover и Land Rover Range Rover Evoque.

Супруга депутата за год заработала 21,7 тысячи рублей. У нее есть квартира (общая долевая собственность, 1/3) площадью 52,7 кв.м. и квартира 99,6 кв.м.

Подробнее о доходах депутатах можно прочитать здесь.

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Комментарии

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кир
2019-04-30 13:37:13
Не завидуйте их деньгам. Так просто они не достаются. Упомянутые не сидят в социальных сетях и "Столице" в рабочее время. А вы сидите и ещё ноете. Работать много и качественно никогда не будете, потому что неинтересно. Да и не умеете.
zanoza
2019-04-30 14:40:16
кир, ещё как сидят! Да и как им деньги достаются тоже известно, не переусердствовали.
Евгений
2019-04-30 14:02:20
кир, а тут кто-то ныл по этому поводу? Народ не доволен тем, что его обманывают. Завистников тут не наблюдаю.
User
2019-04-30 13:23:50
"Замыкает тройку самых богатых депутатов Виталий Красулин. Он в 2018 году заработал 19,3 миллиона рублей."
Хорошо за такие деньги разглагольствовать об отсутствии стимула к работе. А что он сделал для стимулирования?
zanoza
2019-04-30 13:17:14
А сколько ещё левых доходов, которые не попали в декларацию?
Евгений
2019-04-30 13:07:29
Публиковали бы фактические, а не статистические данные.
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