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Новости. Общество
09:07, 07 Августа 2018

Названы самые быстроржавеющие подержанные автомобили

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Журнал Novate собрал в своем обзоре шесть марок подержанных автомобилей, которые сильнее всего подвержены ржавчине.

По версии журнала, самым быстроржавеющим автомобилем стала "Волга", отмечает РИА Новости. В настоящее время такие автомобили стали довольно редкими, но в начале 2000-х пользовались большим спросом. Корпус "Волги" производился из металла плохого качества, из-за чего автомобиль начинает ржаветь уже через пару лет.

На втором месте расположился Ford Mondeo 2007-2014 годов выпуска. Как пишет Novate, этим автомобилям присуща очень быстрая деградация кузова, особенно в регионах с длинными периодами холодов, когда дороги посыпают солью.

Третье место занял Opel Astra 1998-2004 годов. Как пишет журнал, автомобиль получил очень плохой заводской кузов. Если владелец автомобиля будет плохо следить за машиной, то она проржавеет насквозь всего за несколько лет.

На четвертое место журнал поставил УАЗ Патриот. Автомобиль не может похвастаться хорошим антикоррозийным покрытием, из-за чего его кузов покрываться ржавчиной через довольно короткий срок.

Пятое место, по версии Novate, занял Nissan Almera 1995-2006 годов. Несмотря на высокую надежность, автомобиль отличается быстрым появлением ржавчины на дверях, крышках капота и багажника, а также порогах. В некоторых случаях крышка багажника прогнивала насквозь за 2-3 года.

На последнем месте расположилась Mazda 6 (2002-2012 годы). Как пишет журнал, машины первого поколения этого автомобиля получили очень плохую защиту от ржавчины. Если водитель не обращает на проблему и не принимает меры, то кузов автомобиля может сгнить буквально за пару лет.

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