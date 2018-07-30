Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 30 Июля 2018

Названы самые красивые брюнетки

По теме

ФОТО: Оперная дива в купальнике у бассейна
30.07.18 21:30
Ростуризм ожидает сокращения чартеров за рубеж
30.07.18 21:05
В России упростили выплату имущественных налогов
30.07.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Американское издание Vogue перечислило самых красивых брюнеток прошлого века и современности.

Всего в список вошло 39 брюнеток. Среди самых привлекательных знаменитостей XX века оказались бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди, британская актриса Одри Хепберн, «королева Голливуда» Элизабет Тэйлор, американская певица и поэтесса Патти Смит и никарагуанская актриса Бьянка Джаггер.

В числе самых привлекательных брюнеток ХХI века были отмечены американские певицы Селена Гомес и Рианна, индийская актриса и модель Приянка Чопра, испанская киноактриса Пенелопа Крус и американская актриса Анджелина Джоли, пишет "Лента.ру".

По теме

ФОТО: Оперная дива в купальнике у бассейна
30.07.18 21:30
Ростуризм ожидает сокращения чартеров за рубеж
30.07.18 21:05
В России упростили выплату имущественных налогов
30.07.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-30 20:13:08
Вдувабельны
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского

Аналитика

Сегодня 12:59
Тема недели
"Путь у нас один – массовый протест" 1
В Петрозаводске прошел второй митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:24
Без политики
"Деньги" показали на большом экране
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»