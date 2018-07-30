Названы самые красивые брюнетки

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Американское издание Vogue перечислило самых красивых брюнеток прошлого века и современности.
Всего в список вошло 39 брюнеток. Среди самых привлекательных знаменитостей XX века оказались бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди, британская актриса Одри Хепберн, «королева Голливуда» Элизабет Тэйлор, американская певица и поэтесса Патти Смит и никарагуанская актриса Бьянка Джаггер.
В числе самых привлекательных брюнеток ХХI века были отмечены американские певицы Селена Гомес и Рианна, индийская актриса и модель Приянка Чопра, испанская киноактриса Пенелопа Крус и американская актриса Анджелина Джоли, пишет "Лента.ру".
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