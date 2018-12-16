Названы самые надежные автомобили в мире

Компания CarMD, которая провела большое исследование, опубликовала рейтинг самых надежных машин.

Как пишет "РГ", специалистами CarMD были проанализированы данные, полученные от владельцев более 5 миллионов машин. Экспертов интересовало, как часто выходили из строя двигатели. Лучший результат показали моторы Toyota. Они оказались самыми "выносливыми". На втором месте - машины марки Acura, на третьем - Hyundai.

В первую пятерку также вошли автомобили Honda и Mitsubishi, сообщает "РГ".