Названы самые надежные автомобили в мире

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Компания CarMD, которая провела большое исследование, опубликовала рейтинг самых надежных машин.
Как пишет "РГ", специалистами CarMD были проанализированы данные, полученные от владельцев более 5 миллионов машин. Экспертов интересовало, как часто выходили из строя двигатели. Лучший результат показали моторы Toyota. Они оказались самыми "выносливыми". На втором месте - машины марки Acura, на третьем - Hyundai.
В первую пятерку также вошли автомобили Honda и Mitsubishi, сообщает "РГ".
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