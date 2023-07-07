Реклама

В районе «TALOJARVI. Город у воды» начали обустраивать парковочные зоны (ФОТО)
07.07.2023 17:08
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
Трое детей пострадали в аварии на западе Карелии (ВИДЕО)
08.07.2023 16:08
Потерявшего сознание маленького ребенка эвакуировали с острова в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
08.07.2023 13:37

Названы самые опасные для здоровья диеты

Новости. Общество
00:10, 09 Июля 2023
фото: otvarim. ru

Новости партнеров

Специалист перечислила 7 диет, которые могут пойти во вред здоровью.

Клинический диетолог Ли Холмс перечислила семь самых опасных для здоровья диет. К ним, по ее словам, относится и популярная кетодиета, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail.

Холмс назвала кетодиету одной из самых опасных систем похудения, поскольку при ней «демонизируется» целая группа продуктов питания. Люди, следующие кетодиете, резко сокращают употребление углеводов и включают в рацион больше жиров, чтобы ускорить кетоз — процесс получения энергии из жиров, а не из углеводов.

«Углеводы — не враг. Их, как и все остальное, следует употреблять в умеренных количествах, не говоря уже о том, что, отказываясь от углеводов, мы теряем многие питательные вещества, необходимые для поддержания работы кишечника и иммунной системы», — заявила Ли Холмс. 

Специалистка рекомендовала с осторожностью относиться и к диете Аткинса, основанной на том же принципе, что и кетодиета. 

Также к опасным Холмс отнесла все системы питания с экстремально низкой калорийностью, например диету 5:2. По ее словам, строгое ограничение калорий для быстрого похудения может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Употребление менее тысячи килокалорий в день может спровоцировать замедление обмена веществ, привести к недостатку жизненно важных питательных веществ, потере мышечной массы. 

В списке Холмс упоминается и диета на капустном супе, а также питьевые детокс-диеты и диета на детском питании. Все они неспособны дать организму достаточное количество витаминов и микроэлементов, указала эксперт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2023, 12:37
Россияне вынуждены продавать свои дачи в финской Карелии за рубли
07.07.2023, 10:47
«О купальном сезоне придется забыть»: в Карелии прогнозируют температуру до +5℃
03.07.2023, 09:04
Бдительные жители вычислили «полупокера», гоняющего по Петрозаводску
08.07.2023, 18:34
Мужчина прыгнул с моста в центре Петрозаводска и разбился насмерть (ФОТО)
05.07.2023, 13:09
Сотрудники ФСБ изъяли документы в спортивном центре «Акватика» в Петрозаводске
08.07.2023, 14:09
Стало известно, сколько стоит клубника на фестивале в Петрозаводске

Аналитика

30.06.2023 09:34
Тема недели
Общественники из Карелии помогают военным пройти обучение на операторов БПЛА в зоне спецоперации
В июне Комитет семей воинов Отечества Республики Карелия и благотворительный фонд «Живой город», занимающиеся поддержкой участников СВО и их семей, совместно с Мурманской областью запустили новый проект: прямо в зоне спецоперации бойцов учат эффективной работе с различными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Как родилась идея и в каком направлении ее планируют развивать, рассказала председатель карельского отделения Комитета Алена Олихейко.
Рядовой Любарский
23.06.2023 08:00
История спасения: как в Карелии помогают справиться с наркоманией
19.06.2023 13:00
Дина Чечкаускис: «Сомнений в правильности выбора не было»
18.06.2023 10:58
Кто защитит Ладогу и Онего от грязных вод
07.06.2023 22:00
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан
26.05.2023 07:15
Крикнуть хочется целому миру – в августе едем в новую квартиру!
25.05.2023 17:03
Максимальный охват. Медиахолдинг «Столицы на Онего» бьёт рекорды посещаемости
23.05.2023 10:00
Вся аналитика

Чтиво

13.06.2023 10:15
Без политики
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
Об особенностях волонтерского движения разговор с больничным клоуном, основателем «Клоунотерапии» Ириной Воскресенской.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.