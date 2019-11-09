Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

Будущий год подарит зрителям немало поводов для похода в кино.

Режиссеры собираются порадовать фанатов как продолжениями полюбившихся историй, так и совершенно новыми картинам, пишет Adme.

1. "Хищные птицы" (16+). Дата выхода – 5 февраля 2020 года. Лента представляет собой спин-офф о Харли Квинн и ее жизни после расставания с Джокером. Фильм примечателен также тем, что в нем снялись именитые актеры, которые до этого обходили супергеройское кино стороной, в частности Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд.

2. "Телохранитель жены киллера" (18+). Дата выхода – 19 марта 2020 года. Комедийный боевик Патрика Хьюза продолжает события фильма, вышедшего на экраны в 2017 году. Пути киллера Дариуса Кинкейда и телохранителя Майкла Брайса снова пересекутся.

3. "Не время умирать" (12+). Дата выхода –2 апреля 2020 года. Оставив службу в МИ-6, Джеймс Бонд наслаждается безмятежной и размеренной жизнью на Ямайке. Однако отдыхать агенту приходится недолго: вскоре на острове появляется его старый друг из ЦРУ и просит о помощи.

4. "Плохие парни навсегда" (16+). Дата выхода –16 января 2020 года. Криминальная комедия является продолжением кинохитов 1995-го и 2003 годов, подаривших известность Уиллу Смиту и режиссеру франшизы Майклу Бэю.

5. "King’s man: Начало" (18+). Дата выхода – 11 февраля 2020 года. Приквел серии фильмов Мэттью Вона перенесет нас во времена Первой мировой войны и расскажет о зарождении и формировании шпионской организации, действующей на благо человечества.

6. "Артемис Фаул" (6+). Дата выхода – 27 мая 2020 года. Кинолента окунет зрителя в подземный мир, населенный эльфами, гномами, лепреконами и другими волшебными существами. Спрятавшись от людей, они создали свою цивилизацию.

7. "Под водой" (16+). Дата выхода – 8 января 2020 года. Героиня Кристен Стюарт Нора – бесстрастная и закаленная жизнью инженер-механик, работающая на исследовательской станции. После того как мощное землетрясение разрушает подводную лабораторию, команде ученых приходится искать путь из океанских глубин на поверхность, отчаянно борясь за выживание.

8. "Джентльмены" (18+). Дата выхода –1 января 2020 года. Новый фильм Гая Ричи расскажет о дерзком и смышленом выпускнике Оксфорда, который разработал схему использования поместий обедневших английских аристократов в своих корыстных целях.

9. "Чудо-женщина: 1984" (16+). Дата выхода – 3 июня 2020 года. Сюжет нового фильма о подвигах амазонки-воительницы Дианы заострен на миллиардере по имени Максвелл Лорд, который грезит о власти и божественной силе. Чтобы обрести безграничное могущество, он надеется найти магический артефакт при помощи британского археолога Барбары Энн Минервы.

10. "Круиз по джунглям" (12+). Дата выхода – 23 июля 2020 года. Группа авантюристов во главе с отважной Лили Хоутон (Эмили Блант) отправляется в путешествие по Амазонке в поисках дерева, которое, согласно поверьям, наделено магическими целебными свойствами.

11. "Новые мутанты" (16+). Дата выхода – 1 апреля 2020 года. Пятерых подростков-мутантов насильно удерживают на секретной базе.

12. "Охотник на монстров" (18+). Дата выхода – 3 сентября 2020 года. Лейтенант Натали Артемис вместе с командой солдат телепортируется в параллельный мир, населенный опасными и могущественными существами.

13. "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (6+). Дата выхода – 1 января 2020 года. В центре сюжета – прославленный ветеринар доктор Дулиттл, который после смерти жены превратился в затворника.