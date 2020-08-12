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Названы самые полезные блюда на завтрак

Новости. Общество
19:10, 12 Августа 2020
фото: © pixaby.com
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Диетолог Юлия Чехонина раскрыла секреты первого приема пищи.

На завтрак в тарелке должны лежать и углеводы, и белки. Только при таком условии завтрак можно назвать полезным, пишет "Звезда".

"С утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например кашей, как это принято считать. Должно присутствовать и белковое блюдо тоже", – пояснила эксперт.

Она отметила, что человеку необходимы углеводы, как источник энергии. Углеводы с утра нужны для того, чтобы продуктивно работать целый день. Однако, если не съесть с утра и белок, например в виде омлета или сырников, то появляется большой риск не дополучить в течение дня его суточную норму, добавила Юлия Чехонина.

"Если мы не дополучим белка за день, то мы получим избыток жира и углеводов, – других вариантов нет. А это прямой путь к появлению лишних килограммов", – объяснила врач-диетолог.

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