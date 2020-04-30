Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян во время самоизоляции

Самыми популярными фильмами апреля среди россиян стали отечественные "Отель "Белград" (12+), "Холоп" (12+) и "(НЕ)идеальный мужчина" (12+), согласно опросам сервисов "Работа.ру" и Окко.

В пятерку наиболее востребованных фильмов также вошли "Паразиты" (18+) и "Джентльмены" (18+). Топ самых популярных сериалов апреля возглавляют "Содержанки" (18+), "257 причин, чтобы жить" (16+) и "Мир Дикого Запада" (18+), также в список вошли "Чернобыль" (16+), "Игра престолов" (18+) и "Рассказ служанки" (18+), пишут "Известия".

Самым популярным жанром кино в условиях самоизоляции стала комедия. Этот жанр выбрали 41% респондентов.

Предпочтение историческим фильмам отдали 32% опрошенных, приключенческим фильмам – 26%, за детективы проголосовали 24%, а за мелодрамы – 23%. В варианте "Другое" (16%) респонденты чаще всего отмечали ужасы и документальное кино.



В опросе о популярности фильмов и жанров приняли участие 2960 респондентов со всей России. При этом в опросе, посвященном смене предпочтений в контенте на самоизоляции участвовали 4000 человек.

Большинство респондентов (26%) признались, что особенно ничего не смотрят на карантине. Однако 19% опрошенных стали больше смотреть фильмов и сериалов, а 18% – YouTube-блогеров.

Несмотря на то, что самоизоляция повлияла на объемы потребляемого контента, респонденты отметили, что пока не стали тратить больше средств на оплату онлайн- кинотеатров. 59% опрошенных отметили, что стараются пользоваться сервисами, которые бесплатны на время самоизоляции.

У 22% респондентов траты на сервисы для просмотра кино и сериалов остались на том же уровне, что и до карантина. 16% участников опроса пользуются нелегальными площадками. И лишь 3% опрошенных отметили, что оформили подписку сразу на несколько онлайн-кинотеатров.