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Светлана Ходченкова показала идеальную фигуру (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
19:38, 16 Мая 2020
фото: Инстаграм / svetlana_khodchenkova
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Поклонники посоветовали звезде отечественного кино больше не худеть.

Зрители давно присудили Светлане Ходченковой негласный титул секс-символа российского кино. 37-актриса считается одной из главных красавиц отечественного экрана. И не зря: Светлана тщательно следит за своей формой и, заметив в зеркале малейшую складочку на талии, тут же принимается ее устранять. Вот и сейчас актриса считает, что она поправилась на самоизоляции, и ей нужно срочно привести свою фигуру в порядок, пишет "Комсомольская правда".

В Инстаграме она поделилась снимком, сделанным на беговой дорожке. Нарядившись в спортивный топ и обтягивающие лосины, Ходченкова показала, как она тренируется в домашних условиях.

- Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето. Поэтому я продолжаю подготовку к съемочному сезону, не выходя из дома, - написала актриса. - Что для этого нужно: правильное питание и спорт, а точнее, бег. Кардио делаю с утра примерно 20 минут.

Поклонники уверены, что Светлана и так прекрасно выглядит и умоляют ее больше не худеть. По мнению некоторых фолловеров, ее вес приблизился к критической отметке, и самое время остановиться на достигнутом. К слову, артистка признавалась, что сохранять стройность ей помогает отсутствие еды в холодильнике - она специально не заполняет его продуктовыми запасами, чтобы не было искушения сорваться. Во время прямого эфира в Инстаграме она как-то продемонстрировала поклонникам содержимое своего холодильника: на пустых полках не было ровным счетом ничего, кроме бутылки шампанского и косметических масок для лица.

Занимаясь спортом, Ходченкова сфотографировалась в своей квартире на фоне умопомрачительного вида из окна. Светлана обосновалась в апартаментах одной из башен делового центра "Москва-Сити". Актриса живет на самом верху элитного жилого комплекса - ее квартира располагается на 71 этаже.

С кем она делит квадратные метры – Светлана не признается. Ходченкова тщательно оберегает личную жизнь и совсем не рассказывает о своих сердечных делах. В конце прошлого года появились слухи о том, что Светлана встречается с резидентом "Камеди клаб" Семеном Слепаковым. Однако ни актриса, ни 40-летний шоумен эти сплетни не подтверждали.

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