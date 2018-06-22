Названы самые продаваемые автомобили

По теме
Загрузка...
Аналитики назвали самые популярные модели новых автомобилей в январе-мае 2018 года в 44 странах Европы, включая Россию.
Рейтинг возглавил Volkswagen Golf с продажами на уровне почти 243 тыс. штук, что на 8,1% превышает аналогичный показатель 2017 года, также в лидерах VW Polo (161 тыс. штук и снижение на 3,6%) и Renault Clio (161 тыс. штук, +0,3%).
Какие еще модели попали в топ самых продаваемых, можно узнать вот тут.
По теме
Выбор читателей
21.06.2018, 13:30
15.06.2018, 20:46
20.06.2018, 00:01
21.06.2018, 14:14
18.06.2018, 06:40
Аналитика
Сегодня 10:00
Капитал
Петрозаводск 30 июня будет отмечать 315 лет со дня основания. И в этот же день в городе состоится встреча с застройщиками Санкт-Петербурга от компании "Новостройки Петербурга".
21.06.2018 13:30
21.06.2018 09:48
20.06.2018 17:13
19.06.2018 12:00
Чтиво
21.06.2018 12:13
Без политики
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
19.06.2018 09:58
18.06.2018 11:18
14.06.2018 10:00
Медиа
21.06.2018 14:41
Комментарии