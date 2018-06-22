Названы самые продаваемые автомобили

Аналитики назвали самые популярные модели новых автомобилей в январе-мае 2018 года в 44 странах Европы, включая Россию.

Рейтинг возглавил Volkswagen Golf с продажами на уровне почти 243 тыс. штук, что на 8,1% превышает аналогичный показатель 2017 года, также в лидерах VW Polo (161 тыс. штук и снижение на 3,6%) и Renault Clio (161 тыс. штук, +0,3%).

Какие еще модели попали в топ самых продаваемых, можно узнать вот тут.