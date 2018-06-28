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Новости. Общество
21:05, 28 Июня 2018

Названы самые расточительные и самые скупые болельщики ЧМ

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Меньше всех потратили туристы из королевства в Тихом океане.

Средний чек иностранных болельщиков по картам Visa за первые дни чемпионата мира по футболу составил 3,5 тысячи рублей. В Москве туристы потратили 1,7 миллиарда рублей, пишет "Лайф". Об этом сообщил портал РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Расходы подсчитывались с 14 по 18 июня.

На втором месте среди городов, принимающих матчи ЧМ-2018, оказался Санкт-Петербург (506 миллионов рублей), третью строчку занял Сочи (104 миллиона). Также в списке лидеров находятся Казань и Екатеринбург.

Больше всех потратили американские туристы. На второй позиции расположились китайские гости чемпионата, на третьей - мексиканцы. Меньше всех потратили граждане Королевства Тонга.

Больше всего денег болельщики потратили на гостиницы, одежду и рестораны. Исследование включает в себя данные с 14 по 18 июня. Visa является официальным партнером FIFA и спонсором чемпионата мира.

Ранее британские футбольные фанаты назвали ЧМ-2018 одним из лучших на их памяти.

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