Названы самые угоняемые в России автомобили

Угонщики предпочитают "японцев".

Автомобили Lexus и Toyota стали самыми угоняемыми авто в 2017 году в России, сообщает РИА Новости по результатам опроса среди ведущих страховщиков.

В Москве в лидерах по угонам Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai, в Петербурге - BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai, в других регионах - Toyota, Mazda, Kia и Hyundai.

В список угоняемых моделей вошли Toyota Camry, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4, Lexus LX, Lexus NX, Hyundai Solaris, Hyundai IX35, Mazda CХ-5, Mazda 6, Kia Sportage, Kia Rio, BMW 5, BMW 1, BMW 7, УАЗ 3163 Patriot, ВАЗ Granta, Mitsubishi Pajero, Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Discovery, Land Rover Freelander, Mercedes-Benz G, Mercedes-Benz S, Jeep Grand Cherokee, Nissan Almera, Nissan Murano, Infiniti QX70, Cadillac Escalade.

По словам начальника отдела маркетинговых исследований СК "МАКС" Евгения Попкова, в лидерах традиционно популярные среди угонщиков автомобили бизнес-класса.

"Не зря же Россию именуют страной седанов", - заявил он.

Вместе с тем Попков отметил, что количество полноприводных автомобилей в статистике угонов стабильно растет год от года.

"Сказывается трансформация автомобильного рынка в целом, россияне все чаще выбирают внедорожные и вседорожные модификации. А так как большинство угонов совершается по принципу "что плохо стоит", то подобная динамика закономерна", - добавил Попков.

Основные причины угонов, по словам управляющего директора департамента страхования автотранспортных средств группы "Ренессанс Страхование" Сергея Демидова, остаются прежними - автомобили массового спроса разбирают на запчасти, люкс и премиум перегоняют в другие регионы с изменением vin-номеров.

Страховщики рассказали и об убытках, которые они понесли в 2017 году из-за угонов. Так, выплаты "АльфаСтрахования" составили 597,6 миллиона рублей против 578,2 миллиона в 2016-м.

Общая сумма убытков "Ренессанс Страхования" за 2017 год по угонам - более 365 миллионов рублей.

"Всего по риску "угон" в 2017 году заявлено обращений на 537 миллионов рублей", - сообщил заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК "Согласие" Андрей Ковалев. Он подчеркнул, что краж автомобилей по сравнению с прошлым годом стало меньше.