Названы самые вредные сладости для зубов

Стоматолог Шемякина перечислила сладости, которые больше всего разрушают зубную эмаль.

Употребление любых сладостей негативно сказывается на состоянии зубов. Детский стоматолог Людмила Шемякина рассказала «Газете.Ru», с какими негативными стоматологическими последствиями можно столкнуться, если злоупотреблять сладким.

«Во-первых, любые сладости – это углеводы, чаще всего легкоусвояемые, которые, в свою очередь, перерабатываются бактериями. Бактерии в своей жизнедеятельности используют именно углеводы (сахара), при переработке метаболизма которых образуются кислоты. В дальнейшем кислоты разрушают эмаль, так как происходит процесс деминерализации – выход минерала с поверхности эмали и образование кариозной полости. Соответственно, чем чаще мы едим сладкое (сахара) и не чистим зубы, тем быстрее идет процесс разрушения зубов», — констатировала эксперт.

У детей зубы также реагируют на сладкое, отмела врач. После того как ребенок поел сладостей, начинается процесс деминерализации и раздражение пульпы нерва, поэтому зубы начинают болеть.

«Боль в зубах от сладкого может возникать по 2 причинам – наличие кариозных полостей или гиперестезии – повышенной чувствительности эмали. Но определить точную причину чувствительности зубов к сладкому может только врач», — подчеркнула стоматолог.

Наиболее вредными сладостями для зубов являются все конфеты, шоколад и другие продукты, имеющие в своем составе легкие сахара, заключила Шемякина.