Реклама

В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42

Названы самые вредные сладости для зубов

Новости. Общество
00:10, 03 Февраля 2023
фото: © zvezdagukovo.ru

Новости партнеров

Стоматолог Шемякина перечислила сладости, которые больше всего разрушают зубную эмаль.

Употребление любых сладостей негативно сказывается на состоянии зубов. Детский стоматолог Людмила Шемякина рассказала «Газете.Ru», с какими негативными стоматологическими последствиями можно столкнуться, если злоупотреблять сладким.

«Во-первых, любые сладости – это углеводы, чаще всего легкоусвояемые, которые, в свою очередь, перерабатываются бактериями. Бактерии в своей жизнедеятельности используют именно углеводы (сахара), при переработке метаболизма которых образуются кислоты. В дальнейшем кислоты разрушают эмаль, так как происходит процесс деминерализации – выход минерала с поверхности эмали и образование кариозной полости. Соответственно, чем чаще мы едим сладкое (сахара) и не чистим зубы, тем быстрее идет процесс разрушения зубов», — констатировала эксперт.

У детей зубы также реагируют на сладкое, отмела врач. После того как ребенок поел сладостей, начинается процесс деминерализации и раздражение пульпы нерва, поэтому зубы начинают болеть.

«Боль в зубах от сладкого может возникать по 2 причинам – наличие кариозных полостей или гиперестезии – повышенной чувствительности эмали. Но определить точную причину чувствительности зубов к сладкому может только врач», — подчеркнула стоматолог.

Наиболее вредными сладостями для зубов являются все конфеты, шоколад и другие продукты, имеющие в своем составе легкие сахара, заключила Шемякина.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2023, 00:10
Стало известно точное время, когда полезнее всего ложиться спать
31.01.2023, 15:08
«Рыбы хватит всем»: глава Карелии рассказал об ожидаемом нашествии горбуши в местные реки
29.01.2023, 10:16
«От 30 до 60% пациентов умирают»: глава Минздрава Карелии рассказал об опасных заболеваниях
01.02.2023, 09:19
Вернувшийся с Северного Кавказа полицейский сделал своей девушке предложение прямо на вокзале Петрозаводска (ФОТО)
01.02.2023, 07:20
Глава Минздрава Карелии призвал вакцинировать детей от кори
27.01.2023, 10:23
Молодая врач скоропостижно скончалась в Петрозаводске

Аналитика

02.02.2023 09:40
Обществоведение
Перепланировка квартир: попасть на штрафы и лишиться жилья
Многие жители Петрозаводска, сделавшие перепланировку квартир, вероятно, даже не подозревают, что за нарушения они могут остаться без своего жилья.
Деньги почти даром: получить льготный заём от государства стало ещё проще
01.02.2023 09:00
В Петрозаводске строят дом по уникальному проекту
31.01.2023 14:50
Что важно знать о разделе имущества
30.01.2023 13:30
Мусорная реформа на живую нитку
27.01.2023 15:28
Попали в историю
24.01.2023 10:14
Кто ответит за загрязнение реки Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС?
23.01.2023 08:00
Вся аналитика

Чтиво

30.01.2023 18:46
Ушли быть блогерами
«На пенсию я не надеюсь»
Развитие социальных сетей сделало блогерство новой профессией.
Более 11 тысяч человек посетили СтудФест в Санкт-Петербурге
27.01.2023 13:34
«Не страшно умереть»
25.01.2023 12:59
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.