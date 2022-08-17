Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа в Петрозаводске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опубликовал наиболее высокооплачиваемые предложения от работодателей в августе.

SuperJob проанализировал вакансии в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. Согласно исследованию, в Петрозаводске в топ-5 высокооплачиваемых вакансий вошли водитель с личным грузовым автомобилем, водитель-экспедитор категории Е, стоматолог-терапевт, заместитель руководителя проекта по строительству и торговый представитель.

Так, водителю с личным грузовым автомобилем предлагают зарплату в 160 000 — 190 000 рублей. Водителю экспедитору категории Е готовы платить от 100 до 150 000 рублей. Стоматолога готовы пригласить на работу с зарплатой от 100 000 рублей. Жалованье для заместителя руководителя проекта по строительству составляет 80 000 рублей. Торговому представителю обещают зарплату в 70 000 рублей.

Для сравнения среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Калининграде, Туле, Сыктывкаре, Вологде, Великом Новгороде, Братске — вакансии врачей.

В Мурманске и Новороссийске среди лучших по оплате — вакансии капитанов судов, в Твери — технолога чайного производства, в Великом Новгороде — старшего мастера малярно-кузовного цеха и механизатора-комбайнера, в Тамбове — вальцовщика, в Нижневартовске — геолога.