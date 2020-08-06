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Названы самые высокооплачиваемые вакансии

Новости. Общество
20:40, 06 Августа 2020
фото: © Fotolia / SemA
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Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России стали должности механиков.

За работу на судах или в угольных шахтах в Приморье, Якутии, Астраханской, Архангельской или Новосибирской областях, на Сахалине людям этой профессии предлагают зарплаты от 250 до 300 тысяч рублей в месяц, пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд.

Следом за механиками в рейтинге зарплат расположились капитаны судов. Им предлагают оклады от 200 до 250 тысяч рублей. За ними идут горняки с получками по 200 тысяч рублей.

Жители столиц могут рассчитывать на ежемесячный доход от 170 до 200 тысяч рублей, если устроятся на вакансии, открытые в компаниях IT-сектора.

Активно ищут и врачей. Найти работу в частных и государственных клиниках на ставку доктора с окладом в 100 тысяч рублей можно в Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии, Камчатском и Забайкальском краях, Челябинской, Иркутской, Тюменской, Свердловской областях. Наиболее востребованные в медицине специальности: стоматологи, онкологи, терапевты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи.

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