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Новости. Общество
20:40, 01 Июня 2018

Названы специалисты с самыми большими в России зарплатами

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Росстат назвал самых высокооплачиваемых специалистов России.

За год лидеры списка не изменились, хотя их среднемесячный достаток увеличился. Об этом сообщает news.mail со ссылкой на данные Росстата.

По состоянию на март 2018 года в тройку лидеров с самой большой среднемесячной номинальной заработной платой вошли работники, занятые в добыче сырой нефти и природного газа. Их среднемесячный доход за год увеличился на 20 процентов и составил 127 431 рубль.

Второе место заняли специалисты, занятые в производстве табачных изделий, — их зарплаты выросли на 16 процентов, до 115 367 рублей.

На третьем месте находятся работники, задействованные в производстве кокса и нефтепродуктов, — 114 264 рубля. Зарплаты этих специалистов выросли на 18 процентов.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в России в апреле выросла на 10,4 процента, до 43 550 рублей. Реальные располагаемые доходы россиян в апреле увеличились на 5,7 процента в годовом выражении.

В 2017-м реальные доходы россиян падали четвертый год подряд. В 2014—2016 годах снижение составляло 0,7, 3,2 и 5,8 процента соответственно; в 2017 году — на 1,7 процента. В 2018-м власти ожидают рост реальных доходов на уровне 2,3 процента.

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