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Названы сроки начала строительства новой автодороги в Петрозаводске

Новости. Общество
15:55, 02 Февраля 2021
фото: Яндекс. Панорама
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Власти Петрозаводска планируют начало строительства в 2021 году автодороги, которая свяжет новые микрорайоны на Древлянке.

Об этом сообщила пресс-служба Петросовета.

"Строительство…позволит объединить новые микрорайоны Древлянка-5, Древлянка-6 и Древлянка-7 с Лососсинским шоссе и улицей Хейкконена и увеличит транспортную доступность строящихся объектов социальной сферы жилого района Древлянка II", - говорится в сообщении.

Финансирование строительства планируется в рамках федеральной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Через какие улицы пройдет автодорога, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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