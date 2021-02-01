Названы сроки начала строительства новой автодороги в Петрозаводске

Власти Петрозаводска планируют начало строительства в 2021 году автодороги, которая свяжет новые микрорайоны на Древлянке.

Об этом сообщила пресс-служба Петросовета.

"Строительство…позволит объединить новые микрорайоны Древлянка-5, Древлянка-6 и Древлянка-7 с Лососсинским шоссе и улицей Хейкконена и увеличит транспортную доступность строящихся объектов социальной сферы жилого района Древлянка II", - говорится в сообщении. Финансирование строительства планируется в рамках федеральной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Через какие улицы пройдет автодорога, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".