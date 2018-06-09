Названы страны, запрещающие провоз секс-игрушек

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Бренд-производитель секс-игрушек Carvaka оставил список мест, где за провоз таких предметов можно угодить за решетку.
Это – Таиланд, Индия, Вьетнам, Малайзия, ОАЭ и Саудовская Аравия, пишет сетевое издание "Соловей.инфо"
"Мы знаем, что многие привязаны к своим секс-игрушкам, когда они путешествуют. Иногда им трудно продержаться без этого даже неделю, однако во многих странах вибраторы и фаллоимитаторы запрещены законом», - предупреждают представители компании.
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