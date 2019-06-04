Названы три компании, обеспечившие рост налоговых доходов бюджета Карелии

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Налоговые платежи в консолидированный бюджет Карелии за 4 месяца 2018 года выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает министерство финансов республики.
За январь-апрель в казну поступило 11,6 млрд налоговых доходов с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 2,7 млрд рублей.
Около 50% налоговых поступлений обеспечили крупнейшие налогоплательщики Карелии. В целом, прирост обеспечен за счет увеличения налоговых перечислений Сегежского ЦБК, компании "Карелия Палп" и ООО "Карелприродресурс".
Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".
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