Названы три компании, обеспечившие рост налоговых доходов бюджета Карелии

Налоговые платежи в консолидированный бюджет Карелии за 4 месяца 2018 года выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает министерство финансов республики.

За январь-апрель в казну поступило 11,6 млрд налоговых доходов с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 2,7 млрд рублей.

Около 50% налоговых поступлений обеспечили крупнейшие налогоплательщики Карелии. В целом, прирост обеспечен за счет увеличения налоговых перечислений Сегежского ЦБК, компании "Карелия Палп" и ООО "Карелприродресурс".

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".