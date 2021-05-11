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Названы условия возможного роста налога на прибыль предприятий

Новости. Общество
16:18, 12 Мая 2021
фото: pixabay
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил введения прогрессивной шкалы налога на прибыль для компаний, которые ведут агрессивную политику по выводу денег за рубеж.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства.

«Если компания ведет агрессивную деятельность по выводу больших дивидендов, процентов, роялти из Российской Федерации, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль и какие-то другие подходы должны быть сделаны. К этой работе мы готовы, мы будем ждать предложений в том числе от депутатского корпуса», — сказал Мишустин.

При этом он подчеркнул, что важно не убить в бизнесе желание создавать новые продукты и экспортировать их.

«Здесь должен быть баланс», — добавил глава правительства.

Сейчас ставка налога на прибыль в России составляет 20%, а основная часть поступлений идет в бюджеты регионов.

По словам Мишустина, в регионах, где работает бизнес, должно оставаться больше доходов, чтобы у них было достаточно средств для развития инфраструктуры, социальной сферы и для создания новых рабочих мест.

Ранее Минфин Карелии сообщил, что поступления в бюджет республики за счет налога на прибыль организаций в первом квартале выросли в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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