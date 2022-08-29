Названы вещи, которые не стоит носить мужчинам

Редакторы мужского журнала назвали рыбацкий жилет неуместной вещью в мужском гардеробе.

Редакторы журнала Men Today назвали вещи, которые неуместны в мужском гардеробе. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В список попали рыбацкий жилет, слишком рваная одежда и джинсы скинни. Последние, как отмечают эксперты, нарушают пропорции тела мужчины.

Помимо прочего, в антирейтинг вошли угги, армейские ботинки, а также крупные часы и ремни, пряжки которых выполнены в виде логотипов брендов. По мнению специалистов, при составлении своего ежедневного образа необходимо соблюдать меру, а именно не надевать массивные аксессуары и обувь, которая больше относится к женскому гардеробу.

В заключение авторы материала также выделили среди неуместных вещей шорты ниже колена и парный комплект из галстука и нагрудного платка. Кроме того, они порекомендовали отказаться от гибридной обуви, футболок без рукавов и с принтом в виде надписей.