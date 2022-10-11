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«Не будет такого, что площадь опустеет»: мэр Петрозаводска рассказал, где он посадил голубые ели

Новости. Общество
08:20, 19 Октября 2022
фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский и депутаты Петросовета высадили шесть молодых голубых елей на площади Ленина.

Об этом мэр написал на своей странице Вконтакте.

По его словам, депутаты купили саженцы на личные деньги.

«В природе ели могут жить и 300 лет, но в городе — всего лет 60-70. Посаженные сегодня деревья разного возраста. Это хорошо, потому что в будущем они не усохнут одновременно. Не будет такого, что площадь одномоментно опустеет, как это было, например, на площади Гагарина несколько лет назад», — пояснил Любарский.

Он также отметил, что площадь Ленина — или Круглая площадь — знаковое место для Петрозаводска.

«Отсюда, можно сказать, и пошла земля Петрозаводская в административном смысле. Уверен, новые деревья впишутся в ландшафт», — добавил глава города.

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