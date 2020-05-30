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"Не гречкой единой": как держать себя в форме на карантине

Новости. Общество
09:06, 31 Мая 2020
фото: pixabay
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Советы о том, как держать себя в форме на карантине, дала врач-диетолог.

Оксана Владимирова, врач-диетолог, семейный врач Института пластической хирургии и косметологии, дала советы о том, как держать себя в форме на карантине, сообщается в паблике "Стоп.Коронавирус.РФ".

Если перекус необходим, то делайте это правильно.
Подойдут курага или чернослив, нарезанная соломкой морковь, стебли сельдерея, помидор, огурец или несладкое яблоко, воздушные хрустящие отруби, кисломолочные напитки низкой жирности, протеиновые коктейли или протеиновые батончики, которые продаются в спортивных магазинах.

Не гречкой единой.
Сделайте свое питание максимально разнообразным: не повторяйте одни и те же блюда изо дня в день. Здоровый рацион – это не только куриная грудка и гречка.

Вместо еды – вода.
Соблюдайте питьевой режим. Важно пить именно воду, а не чай, кофе или соки, поскольку это нормализует аппетит и пищеварение. В день следует употреблять не менее 30 мл воды на килограмм веса.

Ешьте медленно, тщательно пережевывайте.
Питание должно быть осознанным. Не отвлекайтесь во время еды на разговоры, просмотр фильмов или чтение книг. Обращайте внимание не только на вкус, но и на запах пищи, а также на оформление блюда. Так мозг вовремя получит сигнал о насыщении.

Уберите соблазны.
Перед глазами должно быть только полезное – сельдерей, яблоко, и пр. Помните, что Всемирная организация здравоохранения советует в день есть не менее 5 порций фруктов и овощей. Так что огурец вам в помощь.

Достаньте красивый сервиз.
Вернее, не весь сервиз, а только десертные тарелки. Замените ими посуду в шкафу. На маленьких тарелках не поместятся большие порции еды, а эстетическое наслаждение от красивой посуды поможет насладиться и едой. Даже если ее будет мало.

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